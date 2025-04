Remco Evenepoel si scaglia contro un giornalista: “Pensa alla tua di famiglia!”

Dopo il clamoroso trionfo al debutto stagionale in occasione della Freccia del Brabante, Remco Evenepoel è calato progressivamente nell’arco del Trittico delle Ardenne raccogliendo un terzo posto all’Amstel Gold Race (in volata con Pogacar ed il vincitore Skjelmose), un nono alla Freccia Vallone ed un deludente 59° alla Liegi-Bastogne-Liegi con un distacco superiore ai tre minuti dalla testa.

Il Campione Olimpico in carica ha risposto duramente al giornalista sportivo della VRT Ruben Van Gucht in seguito ad alcune dichiarazioni (definite dal fenomeno belga “completamente assurde”) a proposito della famiglia di sua moglie marocchina Oumi Rayane. Nel corso di una trasmissione, Van Gucht ha commentato il ruolo della religione islamica nella vita di Evenepoel, accennando al fatto che il corridore “avrebbe cercato di prendersi cura della famiglia della moglie“.

“Mi sento obbligato a rispondere alle assurdità e alla mancanza di rispetto mostrate da Ruben Van Gucht. La realtà è che la mia compagna proviene da una famiglia benestante, che ha costruito il proprio successo grazie al duro lavoro e all’imprenditoria. Non esiste alcun sostegno finanziario da parte mia“, la replica del capitano della Soudal Quick-Step.

“Se per alcuni è difficile credere che una famiglia marocchina possa avere successo attraverso il lavoro e l’onestà, questo dice molto più sul loro ristretto modo di vedere il mondo che sulla realtà. Forse sarebbe meglio che ti preoccupassi della tua famiglia, Ruben. Perché anche noi sentiamo delle cose“, ha concluso Remco tramite un messaggio sui social. Van Gucht è sposato con l’ex fuoriclasse croata di salto in alto Blanka Vlasic, con cui ha un figlio, ma la sua vita privata era già finita sotto i riflettori in passato dopo aver rivelato di avere una relazione aperta.