Remco Evenepoel sconsolato: “Non sono un robot, non posso fare miracoli. La Liegi non mente”

Remco Evenepoel era uno degli uomini più attesi alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025 ed era l’unico rivale accreditato di Tadej Pogacar, ma il duello tra il belga e lo sloveno non si è consumato. Il Campione Olimpico si è infatti staccato sulla Redoute, quando il Campione del Mondo ha piazzato il suo mirabolante attacco, e poi ha progressivamente perso terreno, tagliando il traguardo al 59mo posto con un ritardo di oltre tre minuti dal fuoriclasse balcanico.

Il 25enne della Soudal Quick-Step ha pagato il breve periodo di preparazione, figlio dell’infortunio rimediato in allenamento a dicembre. Dopo la vittoria alla Freccia del Brabante e la terza piazza alla Amstel Gold Race, il belga aveva sofferto anche alla Freccia Vallone quattro giorni fa e oggi non è riuscito a essere protagonista come si sperava nell’ultima Classica Monumento di questa intensa primavera.

Remco Evenepoel ha analizzato la propria prestazione a Het Laatste Nieuws: “Una corsa come questa non mente. Se sei bravo, sei in testa ovunque. Non sono deluso, ma è un peccato che non mi sia sentito al meglio nel finale di questa corsa. Devo accettarlo, non posso fare miracoli, non sono un robot. Per essere in forma, bisogna allenarsi a lungo e io non sono ancora riuscito ad allenarmi correttamente. Oggi è stato evidente”.

Anche il suo direttore sportivo Klaas Lodewyck ha seguito la stessa lunghezza d’onda: “È chiaro che non aveva le gambe, semplice. È tornato subito forte dopo l’infortunio, ma spesso si assiste a una ricaduta. Non pensavamo che sarebbe successo oggi, ma è impossibile da prevedere. Ho parlato con lui rapidamente. Non è piacevole, ovviamente, ma fa parte dello sport. Ora deve pensare ad altro”.