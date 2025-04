Quando torna Remco Evenepoel? La corsa del debutto in vista delle Ardenne. Tour de France all’orizzonte

Comincia a delinearsi in maniera sempre più chiara la programmazione di Remco Evenepoel nel suo percorso di avvicinamento verso il Tour de France 2025. Il fuoriclasse belga, coinvolto lo scorso 3 dicembre in un incidente stradale (in allenamento) che ha condizionato tutta la sua prima parte di stagione, ha già ufficializzato la sua partecipazione al Giro di Romandia.

Gli organizzatori della corsa a tappe elvetica (prevista dal 29 aprile al 4 maggio) hanno infatti annunciato la presenza della stella della Soudal Quick-Step, che sarà dunque al via del prologo di Saint-Imier. Il Romandia non dovrebbe però rappresentare il debutto stagionale di Evenepoel, che tornerà alle competizioni in occasione delle classiche delle Ardenne.

La prima apparizione del corridore belga nel 2025 potrebbe arrivare tra dieci giorni, il 18 aprile, nella Freccia del Brabante, per poi immergersi eventualmente in una o più prove del mitico trittico delle Ardenne: Amstel Gold Racem Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. A seguire Remco si presenterà in Svizzera per il Giro di Romandia, con all’orizzonte l’obiettivo di arrivare al meglio per la Grande Boucle.