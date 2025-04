Quando la MotoGP domani in tv, GP Qatar 2025: orari warm-up e gara

Dopo aver messo in archivio la Sprint Race di ieri, entriamo nel momento clou del fine settimana del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto capitolo della stagione del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Lusail, infatti, andranno in scena le gare delle tre classi che andranno a consegnare 25 punti pesantissimi in ottica titolo iridato.

La domenica qatariota, dopo il warm-up della classe regina alle ore 14.40 italiane, entrerà nel vivo con la gara della Moto3 alle ore 16.00. La classe più leggera si presenta a Lusail con José Antonio Rueda in vetta alla classifica generale con 66 punti contro i 42 di Angel Piqueras ed i 40 del nostro Matteo Bertelle e lo spagnolo Adrian Fernandez.

Alle ore 17.15, quindi, si passerà alla gara della classe mediana. In vetta alla generale troviamo Jake Dixon con 59 punti contro i 46 di Aron Canet ed i 45 di Manuel Gonzalez. Quarto Alonso Lopez con 30 davanti al nostro Tony Arbolino, quinto a quota 28. Il piatto forte, come sempre, sarà rappresentato dalla gara della MotoGP che scatterà alle ore 19.00 e che ci proporrà l’ennesimo capitolo della sfida tra Francesco Bagnaia ed i fratelli Marquez, come avvenuto nelle prime 3 uscite stagionali.

Come seguire l’evento in tv? La domenica del GP del Qatar sarà trasmessa in diretta tv in maniera completa su Sky Sport MotoGP (208) mentre su Sky Sport 1 (201) sarà visibile la gara della MotoGP. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW. Le tre gare saranno visibili anche in diretta ed in chiaro su TV8 (125 di Sky e 8 digitale terrestre). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di warm-up e gare.

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP 2025

Domenica 13 aprile

Ore 14.40, MotoGP, Warm-Up – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.00, Moto3, Gara – diretta su TV8 e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.15, Moto2, Gara – diretta su TV8 e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 19.00, MotoGP, Gara – diretta su TV8, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP QATAR: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP per la giornata completa, Sky Sport 1 per la gara di MotoGP, TV8 in chiaro per le tre gare

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta scritta: OA Sport