Festa a Roma per la Coppa Davis: presente anche Jannik Sinner all’evento del Foro Italico

Il conto alla rovescia sta per terminare. Ultima settimana da “esiliato” per Jannik Sinner in quest’esperienza che avrebbe preferito non affrontare. La sospensione per la vicenda “Clostebol” è prossima ai titoli di coda, anche se le chiacchiere sul suo sviluppo e sulle decisioni non mancano. Vengono in mente le considerazioni dello svizzero Stan Wawrinka in proposito.

Tuttavia, Sinner va avanti per la sua strada, consapevole di quanto è accaduto e soprattutto sgravato da un peso che per un anno l’ha condizionato dentro e fuori dal campo, anche se i risultati sono stati straordinari. Tra i successi targati 2024 anche la Coppa Davis, competizione nella quale l’apporto dell’altoatesino è stato importante per centrare l’obiettivo per la seconda volta consecutiva.

Ebbene, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lunedì 5 maggio, alle ore 18.00, la FITP organizzerà sul Centrale del Foro Italico una festa per celebrare le vittorie dell’Italia in Davis e nella Billie Jean King Cup dell’anno passato. Dal momento che gli Internazionali d’Italia prenderanno il via il 7 maggio, l’evento è un’occasione per riunire il gruppo azzurro e rivedere Sinner con i propri compagni, potendosi godere anche l’entusiasmo dei tifosi.

Un bel modo di trascorrere il suo primo giorno di “libertà”, in avvicinamento al torneo di Roma che sarà quello del proprio ritorno in campo. Sarà interessante appurare quale sarà la sua condizione e se e quante difficoltà Jannik avrà nel ritrovare il ritmo partita.