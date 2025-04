Puppo: “Alcaraz potrebbe saltare Roma. Cinà e Vasamì sono una trasformazione dei giocatori italiani”

Dario Puppo si è soffermato sulla serie di Netflix dedicata a Carlos Alcaraz durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È stato preso un estratto in cui lui dice di avere già assaporato la felicità e che vorrebbe sedersi al tavolo con i Big Three e di voler essere il migliore della storia, ma di non volere sacrificare la felicità per essere super competitivo. Penso che l’idea sia nata dopo Wimbledon 2023 e tutti si immaginavo che Alcaraz dovesse spazzare via tutti e prendersi ogni cosa. Ci sono stati un paio di Slam in cui è arrivato nel momento perfetto, ma devi raccontare quello che succede e non quello che ti piacerebbe. Netflix si fa pochi problemi a raccontare la verità, ma un po’ a modo loro“.

Sempre riguardo il tennista iberico, la voce storica di Eurosport ha riportato alcuni rumors circa il suo programma di gara: “Secondo alcuni, Alcaraz potrebbe anche saltare Roma, per arrivare più riposato al Roland Garros”.

Successivamente, il giornalista ha parlato brevemente dei giocatori italiani attualmente impegnati al Master 1000 di Madrid: “Considerando tutto, credo che i sorteggi siano stati benevoli fino a questo momento. Di Cinà quello che colpisce è l’atteggiamento, così come quello di Jacopo Vasamì che ho visto a Monza. È una trasformazione rispetto alla storia dei giocatori italiani visti in passato. Poi ognuno ha il suo modo di giocare. Questi due giovani hanno un atteggiamento splendido, così come la maggior parte degli altri italiani“.