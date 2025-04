Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi

Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica. Il 21enne spagnolo è infatti reduce da un problema fisico emerso durante la finale persa domenica scorsa a Barcellona contro Holger Rune.

Al momento la sua presenza a Madrid è dunque in forte dubbio, soprattutto per non rischiare di aggravare la situazione in vista di Roma e soprattutto del Roland Garros. Il murciano classe 2003, in caso di forfait, perderebbe ben 1000 punti (avendo vinto il torneo nel 2024) e verrebbe superato dal tedesco Alexander Zverev in seconda posizione nel ranking ATP, scivolando inoltre a -1870 da Jannik Sinner.

Uno scenario che complicherebbe la possibilità di essere testa di serie n.2 a Parigi, rendendo impossibile un ipotetico scontro diretto con Sinner (n.1) prima della finale. Zverev, virtualmente a +135 su Alcaraz, avrebbe infatti a disposizione una grande chance per macinare punti pesanti in terra iberica e aumentare sensibilmente il gap in attesa degli Internazionali d’Italia.

Al Foro Italico si profilerebbe comunque all’orizzonte un probabile contro sorpasso da parte del quattro volte campione Major, uscito subito di scena l’anno scorso a Roma in un torneo vinto proprio dal tedesco. Sascha dovrà dunque fare i conti con una cambiale molto pesante che renderà ancor più viva la corsa al numero 2 del ranking verso il Roland Garros. Ricordiamo che il n.3 del seeding avrà il 50% di probabilità di essere sorteggiato nella stessa metà del tabellone del numero 1 Sinner.