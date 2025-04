Perché l’Amstel Gold Race non è sulla RAI oggi: dove vederla in tv, orario, streaming

Tutto pronto per l’Amstel Gold Race 2025, primo atto del Trittico delle Ardenne che si disputa nella giornata di Pasqua sulle strade dei Paesi Bassi. Quest’oggi, domenica 20 aprile, va in scena la 59ma edizione della ribattezzata Classica della Birra, prestigiosa corsa internazionale che si colloca in calendario tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Osservati speciali Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, i due corridori più attesi della vigilia. Il fenomeno sloveno dell’UAE Emirates è reduce da tre podi consecutivi nelle prime Monumento della stagione (terzo alla Milano-Sanremo, primo al Fiandre e secondo alla Parigi-Roubaix), mentre il belga della Soudal Quick-Step è tornato in gara due giorni fa vincendo la Freccia del Brabante dopo un lungo stop per infortunio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Amstel Gold Race 2025. La corsa verrà trasmessa a partire dalle ore 14.35 in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMSTEL GOLD RACE 2025

Domenica 20 aprile

Ore 10.43 Amstel Gold Race – Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.35

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.35, per gli abbonati.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.35, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.