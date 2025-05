Pentathlon, Aurora Tognetti e Maria Beatrice Mercuri in finale di World Cup a Pazardzhik

Nella giornata odierna sono andate in scena le semifinali femminili della tappa di Pazardzhik della World Cup di pentathlon moderno 2025. Per l’Italia erano in azione Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e solamente le prime due hanno staccato il pass per l’atto conclusivo, al termine di ottime prestazioni. Andiamo a scoprire come sono andate le cose.

Nella semifinale A la migliore prestazione per l’egiziana Farida Khalil con 1423 punti complessivi (208 punti nella scherma, 358 nella prova a ostacoli con il nuovo record di 29:30, quindi 274 nel nuoto e 583 nel laser run) davanti all’atleta indipendente Anastasiya Malashenkova con 1410, quindi terza la sud-coreana Seungmin Seong con 1408. Quarta posizione per la francese Louison Cazaly con 1408, mentre è quinta la nostra Beatrice Mercuri con 1407.

Nella semifinale B, invece, ha svettato la britannica Emma Whitaker (244 punti nella scherma, 332 nella prova ad ostacoli, 261 nel nuoto e 569 nel laser run) con 1406 punti contro i 1401 della francese Rebecca Castaudi. Terza posizione per la sud-coreana Sumin Shin con 1391 a parità con l’egiziana Malak Ismail e con la polacca Malgorzata Karbownik. Chiude in sesta posizione la nostra Aurora Tognetti con 1389 mentre è undicesima Alice Rinaudo con 1365.

Come proseguirà il programma della tappa di Pazardzhik della World Cup? Domani, sabato 10 maggio, sarà la volta della semifinale maschile (scherma direct elimination, ostacoli, nuoto e laser run) con i nostri Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro), mentre domenica 11 maggio toccherà alle due Finali che assegneranno il titolo. In entrambi i casi vedremo scherma direct elimination, ostacoli, nuoto e laser run.