Pella: “Complimenti ai corridori italiani per i risultati alla Liegi. 3 nei primi 6”

Il Presidente della Lega del Ciclismo Professionisti Roberto Pella, esprime il proprio orgoglio e i più vivi complimenti ai corridori italiani che, con una prestazione di altissimo livello, hanno saputo brillare alla Liegi-Bastogne-Liegi, una delle Classiche Monumento più prestigiose del panorama internazionale.

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ha conquistato un eccellente secondo posto, seguito da Simone Velasco ( 4° Astana Qazaqstan Team) e Andrea Bagioli (6° Lidl-Trek), confermando l’ottimo stato di forma del nostro movimento ciclistico. I nostri atleti si sono inchinati soltanto alla classe immensa di Tadej Pogačar, autentico fuoriclasse che continua a riscrivere la storia di questo sport.

Dopo i segnali positivi emersi durante il recente Tour of the Alps, in cui Giulio Ciccone si è distinto con grande carattere e personalità, questo risultato alla Liegi rappresenta un ulteriore motivo di fiducia e entusiasmo in vista del prossimo, attesissimo, Giro d’Italia. “Siamo orgogliosi dei nostri corridori” – ha dichiarato il Presidente Roberto Pella – “La prova odierna conferma il valore e il lavoro che tutto il movimento italiano sta portando avanti con impegno e passione”.

“Questa generazione ha talento e coraggio: qualità che sapranno emozionarci sulle strade del Giro e nelle più importanti competizioni internazionali”. La Lega del Ciclismo Professionistico rinnova il proprio sostegno a tutte le squadre e ai corridori, impegnati a rappresentare l’Italia al massimo livello in ogni angolo del mondo.