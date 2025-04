Pattinaggio artistico: Lucrezia Gennaro non sarà più italiana e gareggerà per una nuova nazione

Si rivede in pista Lucrezia Gennaro. L’atleta lo scorso fine settimana ha infatti disputato la prima gara con una nuova casacca. L’ormai ex azzurra rappresenta infatti nella fattispecie la Grecia, così come confermato nella classifica ufficiale del Triglav Trophy 2025, dove ha conquistato la seconda posizione. Non è il primo caso di italiana che lascia la squadra tricolore. Ad inizio stagione infatti abbiamo assistito al passaggio di Alessia Tornaghi, adesso in forza alla Bosnia-Erzegovina.

La prova andata in archivio a Jesenice è stata di fatto un debutto della pattinatrice veneta che, nel proprio bagaglio di esperienza, vanta anche un diciannovesimo posto ai Mondiali Junior del 2016 e ai Campionati Europei del 2019.

Nella competizione slovena Gennaro ha raccolto nello short 52.29 punti, per poi arrivare a 109.34 nel libero raggiungendo il totale di 161.63, poco meno di una lunghezza rispetto a Marina Piredda, trionfatrice con 162.47. Al terzo posto si è invece accomodata Ginevra Lavinia Negrello con 145.24.

In un momento così vivo a livello di annunci, è da segnalare anche l’interruzione della collaborazione tra Filippo Clerici e Milania Väänänen, pattinatori battenti bandiera finlandese che hanno così terminato la propria avventura insieme.