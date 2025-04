Pattinaggio artistico: le finali dell’Artistic International Series saranno in Italia. Svelata la sede

Adesso è ufficiale. Le Finali dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle, si svolgeranno in Italia. La notizia è arrivata attraverso la Federazione Internazionale in un articolo pubblicato sul sito della World Skate che riassumeva quanto successo a Buenos Aires, prima tappa dell’evento appena andato in archivio.

Da quanto si evince, l’ultimo atto sarà allestito nel mese di giugno in Emilia Romagna, precisamente a Reggio Emilia, città nota per aver ospitato diverse volte le prove valide per i Campionati Italiani dei Gruppi Show e Precision. Le gara andranno quindi in scena dal 7 al 15 giugno.

Prima della rassegna in terra emiliana, a maggio si svolgerà il secondo atto dell’AIS, in programma al Pala Pilkec di Opicina in Trieste dal 9 al 18 maggio. Per l’occasione sarà presente un foltissimo schieramento della squadra nazionale italiana, oltre che anche diversi esponenti di grido di ambito internazionale.

Pochi giorni fa inoltre la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha comunicato che i Campionati Italiani Assoluti quest’anno si disputeranno in Piemonte, nello specifico a Novara. Resta ancora “misteriosa” invece la location dei Mondiali. Lo scorso anno, a chiusura dei World Skate Games, si era parlato della Cina. Ma la città precisa non è stata ancora ufficializzata.