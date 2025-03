Pattinaggio artistico a rotelle: ufficializzato il programma dei Campionati Italiani Gruppi Show e Precision

Si avvicina una delle settimana più importante dell’intera stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Dal 10 al 13 aprile si svolgeranno infatti gli importantissimi Campionati Italiani riservati ai Gruppi Show e Precision, evento quest’anno in scena al Palazzetto dello Sport di Montechiari, in provincia di Brescia.

L’evento ha una rilevanza fondamentale per il prosieguo dell’annata sportiva, in quanto determina le convocazioni per i Campionati Europei e Mondiali. Da quanto si evince dal programma ufficializzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, sembra che l’andamento delle varie prove segua quello canonico già visto nelle altre edizioni.

Si aprirà quindi con la categoria Divisione Nazionale, pianificata per il 10 aprile. Il giorno successivo si svolgerà invece il Trofeo Small Sincro, la gara dei Quartetti Cadetti e dei Gruppi Junior. La tensione si alzerà non di poco il sabato, con la competizione dei quartetti Junior, del sincronizzato Junior e soprattutto dei piccoli gruppi. Domenica invece ci sarà il gran finale, con i quartetti Senior, il sincronizzato Senior e i grandi gruppi.

Ancora non sono state fornite indicazioni circa la trasmissione in streaming del Campionato, anche se molto probabilmente la fruizione sarà gratuita su FISR TV, la televisione ufficiale della Federazione. Di seguito gli orari dettagliati.

ITALIANI GRUPPI SHOW E PRECISION PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: PROGRAMMA AGGIORNATO

Giovedì 10 aprile 2025