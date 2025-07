Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi incantano Novara e si laureano ancora Campioni d’Italia

Numeri da capogiro, emozioni da capogiro. Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi si confermano ingiocabili e vincono nuovamente la prova delle coppie di danza ai Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento presso il Pala Igor di Novara. Prestazione da outstanding per gli azzurri, i quali hanno mantenuto l’asticella elevata attestandosi sopra i 90 punti nella free dance.

Nello specifico i detentori del titolo iridato hanno sciorinato sei elementi di grande qualità, di cui quattro assegnati del massimo del livello. Semplicemente sbalorditivo in tal senso il sollevamento combinato (livello 4), premiato con tre +3 e un +2, così come la choreo step sequence finale. Bene poi i cluster e i travelling, anche questi di livello 4 (di livello tre invece la serie non in presa).

Scollinando quota 9 in tre voci delle components gli atleti seguiti da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano hanno chiuso i conti con 91.82 (44.20, 47.62) per 163.02, tredici punti in più rispetto ai grandi Caterina Artoni-Raoul Allegranti, davvero bravi a rimanere in scia dei primi della classe sotto il profilo tecnico (con un layout speculare come livelli) ma rallentati da una valutazione inferiore nel QOE e soprattutto nel secondo punteggio, per cui si sono dovuti raccontare di 87.21 (44.00, 43.21) per 150.00. Terzo posto inoltre per Ilaria Golluscio-Samuele Stasi con 80.49 (40.50, 39.9) per 134.56.

Maria Claudia Parziale ha poi trionfato nella Solo Dance Junior femminile pattinando un free program da 83.67 (42.55, 41.12) per 149.02 con cui ha arginato Alice Vedova, quinta nel libero ma seconda nella classifica finale con 75.41 (36.75, 38.66) per 135.99. Terza Elisa Buzzi con 76.49 (38.15, 38.34) per 135.49 Tra i maschi alla fine la spunta Yuri Allegranti che, malgrado il secondo libero, ha fatto perno sul vantaggio del segmento breve guadagnando 78.50 (38.20, 40.30) per 141.46. Non lontano Luca Buonincontro, il quale ha ottenuto 75.34 (35.20, 40.14) per 137.19. Da segnalare inoltre Alessandro Grossi, il quale con il migliore free valutato 78.75 (40.40, 38.35) ha chiuso i giochi con 136.95.

Domani, sabato 12 luglio, si svolgeranno le style della Solo Dance Senior e delle coppie Junior.