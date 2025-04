Paolo Bertolucci risponde a Federica Pellegrini dopo le critiche sul caso Sinner: “Mancava giusto lei…”

La vicenda “Clostebol” continua a tenere banco, nonostante la chiusura ci sia sta il 15 febbraio di quest’anno con il famoso accordo tra i legali di Jannik Sinner e la WADA, con la sospensione di tre mesi dal circuito internazionale del n.1 del mondo del tennis.

Si era pronunciata già in passato e in un’intervista a Repubblica è tornata a far sentire la propria voce Federica Pellegrini: “Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa e in competizione durante tutto l’anno. Bisognerebbe spiegare questa cosa per spiegare il caso Sinner“, ha dichiarato Federica.

E ancora: “Gli atleti vivono con un pensiero costante, quello di dover fornire un’ora di slot di reperibilità ogni giorno della vita anche quando sono in vacanza per consentire all’antidoping di andarli a trovare dovunque siano. Io avevo una sveglia che suonava alle 22.00 con scritto location form, per ricordarmi che dovevo aggiornare ogni volta l’indirizzo. Lo considero giusto altrimenti diventa sempre di più una lotta impari“.

Una presa di posizione critica, facendo leva sul concetto della disparità di trattamento che sta facendo storcere il naso a tanti. A commentare in maniera secca le parole di Pellegrini è stato anche l’ex tennista Paolo Bertolucci, nota voce tecnica su Sky Sport. Il post su X di Bertolucci non ha bisogno di interpretazioni: “Mancava giusto la Pellegrini“.