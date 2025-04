Nuoto, Sara Curtis si trasferisce negli USA: accettata l’offerta della University of Virginia

Sara Curtis ha annunciato sul suo profilo Instagram di avere accettato l’offerta della University of Virginia e dunque andrà a studiare negli Stati Uniti d’America. La primatista italiana di 50 e stile libero, reduce dalle superbe prestazioni confezionate negli ultimi giorni a Riccione, proseguirà il proprio percorso didattico concentrandosi sulla Psicologia e contestualmente continuerà la propria carriera agonistica.

La borsa di studio che gli ha garantito l’Ateneo era decisamente allettante e così la 18enne piemontese si trasferirà oltreoceano una volta che avrà conseguito il diploma di scuola superiore (tra un paio di mesi è attesa dall’esame di maturità all’Istituto Tecnico economico turistico). Sara Curtis ha scritto sui suoi profili social: “Sono così felice di annunciare il mio impegno a continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso l’Università della Virginia! Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici e i miei allenatori per avermi supportato in questa decisione. Sono incredibilmente grata per questa fantastica opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura ad agosto!“.

Il post era accompagnato da una foto che la ritrae con indosso la maglia dell’Ateneo di cui presto farà parte. Prima dell’avventura negli States ci saranno i Mondiali di Singapore, dove la nostra portacolori potrà ottenere dei risultati degni di nota e continuare il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.