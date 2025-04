Gregorio Paltrinieri: “Mi sto dedicando di più al fondo, voglio arrivare al meglio a Los Angeles 2028”

Gregorio Paltrinieri si è presentato allo Stadio del Nuoto di Riccione in occasione dei Campionati Italiani Assoluti primaverili 2025 nelle vesti di spettatore, e non di atleta. Il fuoriclasse emiliano ha deciso infatti di approcciare la stagione post-olimpica in maniera più tranquilla e conservativa, concentrandosi maggiormente sul nuoto di fondo in attesa di capire se e quando tornare anche in vasca nel percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028.

“Quest’anno sono spettatore di questo Campionato Italiano e va bene così. Ho iniziato la stagione un po’ più tardi, a gennaio. Mi sono preso una bella pausa dopo le Olimpiadi e ho voluto ricominciare con molta calma. Mi sto dedicando un po’ di più al fondo. Negli ultimi anni veniva sempre dopo la piscina, quindi vuoi o non vuoi ne risentiva. Sono contentissimo“, dichiara Greg ai microfoni di Rai Sport.

“Mi fa andare avanti il fatto che sono ancora molto competitivo. Quest’ambiente mi piace tantissimo. Quest’anno dovevo ricominciare un po’ dopo e dovevo uscire un attimo da quest’ambiente per vedere tutto da fuori, perché quando sei dentro sei troppo preso dalle cose e non capisci più se lo stai facendo per te o per altri. Il fondo è la cosa che mi diverte di più in questo momento, quindi sarò in gara a Ibiza settimana prossima e quest’estate ci sono i Mondiali a Singapore“, spiega l’azzurro.

Sulle sue condizioni attuali: “Le condizioni fisiche in questo momento sono abbastanza buone. Sto nuotando con un po’ di dolore, nel senso che ogni volta che vado in iperestensione con il gomito un minimo lo sento, però riesco a fare più o meno tutto. La situazione è questa, sto migliorando e faccio sempre terapie. Paradossalmente in mare sento meno dolore, non ho ancora capito il motivo“.

Sul suo futuro: “Per adesso, visto quello che è successo a Parigi e tutto il mio percorso, voglio ripartire dal fondo. In questo momento non mi manca la vasca. Potrei fare anche anni sena nuotare in vasca o potrebbe venirmi la voglia tra poco, non lo so. Ora però sono contento così, mi sto prendendo più tempo per me e penso quindi sia la soluzione giusta per il momento. Ormai mi interessa veramente solo l’Olimpiade, quindi se guardo a lungo raggio verso il 2028 devo fare le cose che mi permettono di arrivare lì nella migliore condizione“.