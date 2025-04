Carlos D’Ambrosio illumina anche l’ultima giornata dei Criteria di Riccione: suoi anche i 100 sl! Acampora fa ben sperare nei 1500

Ultima giornata dei criteria, i campionati italiani in vasca corte, per il settore maschile e ancora tanti risultati interessanti che lasciano ben sperare per il nuoto del futuro in Italia. I riflettori erano puntati su Carlos D’Ambrosio, e il giovane talento non ha deluso le aspettative. L’atleta classe 2007, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, firma un’altra impresa con 46”91 nei 100 stile libero, stabilendo il record della manifestazione e migliorando il proprio personale (il precedente era 47″38). Grazie a questa performance, entra nella top 11 italiana all-time, chiudendo un campionato straordinario con cinque titoli, tre record dei Criteria e un primato italiano nei 200 stile. Nella finale juniores 2007, il secondo posto è di Gabriele Valente (In Sport Rane Rosse) con 48″77, mentre Luca Scampicchio (SSV Bozen) si piazza terzo in 48″80. Tra gli juniores 2008, vittoria per Francesco Ceolin (Team Veneto) in 48″58, tempo che rappresenta il terzo miglior crono all-time della categoria.

Tra i 2009, brilla Diego Wszolek (Heaven Due), vincitore con 50″08, davanti a Cesare Gagiola (Amatori Nuoto) e Edoardo Partenza (Pol. Circ. Lav. Terni). Nella classe 2010, Jacopo Apicerni (Rari Nantes Trento) si impone con 50″90, precedendo Daniele Fiorelli (CC Aniene) e Luca Soriani (Aurelia Nuoto).

La giornata era partita molto bene. Nei 200 farfalla ragazzi 2011, Riccardo Zanarotto (PadovaNuoto) ribadisce la sua supremazia: dopo aver trionfato negli 800, si aggiudica anche questa gara stabilendo il nuovo primato della manifestazione con 2’05″36, abbassando il precedente record di Federico Burdisso (2’06″17). Sul podio con lui salgono Matteo Campodoni (Superba Nuoto), argento in 2’07″09, e Alessio Clara (Nuoto Chivasso), bronzo con 2’11″02.

Tra i nati nel 2009, è Stefano Mogno (Team Veneto) a conquistare la vittoria con 2’01″64, mentre tra gli juniores è Pietro Remorini (In Sport Rane Rosse) a imporsi con 1’59″31, precedendo di un soffio Lorenzo Salvati (CC Aniene), staccato di appena tre centesimi. Infine, nella categoria cadetti, la vittoria va a Christian Mantegazza (Team Trezzo – Fiamme Gialle), che conclude un’ottima prova in 1’56″13, precedendo Matteo Palmisani (In Sport Rane Rosse) e Andrea Camozzi (Centro Sportivo Carabinieri).

Nei 50 dorso juniores 2008 successo per Gabriele Di Scola (Nuoto Club Milano asd) con 24”77, davanti a Pietro Remorini (In Sport Rane Rosse) con 25”19 e Mattia De Bianchi (In Sport Rane Rosse) con 25”55. Nella categoria juniores 2007 vittoria di Luca Antonio Scampicchio (SSV Bozen) con 24”52, secondo Luca Desiderio (NS Emilia) con 24”79, terzo posto per Giuseppe Walter Solero (In Sport Rane Rosse) con 24”92. Tra i cadetti dominio di Christian Bacico (Como Nuoto Recoaro – Centro Sportivo Esercito) con 23”81, davanti a Simone Silveri (Team Veneto asd) con 24”17 e Antonio Gregucci (Ferraranuoto) con 24”31.

Nei 50 rana juniores 2008 vittoria per Gianluca Pittelli (Acli Arvalia Nuoto Lamezia) con 27”65, argento per Michele Pio Funiciello (Ferraranuoto) con 28”27, bronzo per Gabriele Garzia (In Sport Rane Rosse) con 28”30. Nella categoria juniores 2007 secondo sigillo per Lorenzo Fuschini (Imolanuoto) con il crono di 27”61, secondo posto per Leonardo Bergomi (Canottieri Baldesio) con 27”81, terza piazza per Alessio Bimbatti (Ferraranuoto) con 27”82. Tra i cadetti la vittoria è andata a Francesco Pennetta (Ferraranuoto) con 27”44, davanti a Alessandro Giamberini (Aniene) con 27”53 e Riccardo Rigazio (Libertas Nuoto Novara) con 27”57.

Le 4×100 miste hanno concluso il programma del mattino con emozioni e spettacolo. Nella categoria ragazzi, la vittoria va ad Aurelia Nuoto (Acampora, Abd El Moehety, Cecconi, Tufani), che con 3’44″23 stabilisce il nuovo record dei Criteria, davanti a Team Veneto (3’45″49) e CC Aniene (3’48″21). Tra gli juniores, successo per In Sport Rane Rosse (Remorini, Garzia, Borrelli, Valente) con 3’37″21, mentre tra i cadetti la spunta CC Aniene (Perciballi, Miron, Poggioli, Passafaro) in 3’35″09, precedendo di appena 18 centesimi il Centro Sportivo Carabinieri.

Nei 1500 stile libero che hanno caratterizzato il pomeriggio, sebbene non ci siano stati record, le gare hanno regalato emozioni e qualità, con un protagonista indiscusso: Alessandro Acampora, dell’Aurelia Nuoto, che ha chiuso la sua straordinaria campagna ai Criteria con un’altra vittoria, fermando il cronometro a 15’30”12 nei Ragazzi 2009. Questo successo rappresenta il suo ottavo titolo individuale, coronando un percorso impeccabile che ha incluso anche le staffette 4×200 stile libero e 4×100 misti. Sul podio con lui sono saliti Gabriele Aloisi (Buonconsiglio Nuoto) in 15’31”67 e Nicolò Dalle Crode (Nuotatori Milanesi) con 15’42”43.

Tra i Cadetti, a dominare la scena è stato Tommaso Griffante (Leosport Nice Footwear) con un tempo di 14’41”38, costruendo la sua vittoria fin dalle prime vasche. Alle sue spalle, con un ritardo di oltre tredici secondi, si sono classificati Vincenzo Caso (Fiamme Oro – Canottieri Napoli, 14’54”90) e Davide Giuseppe Bonavota (Circolo Canottieri Aniene, 15’11”92).

Nella categoria Juniores 2008, il dominio è stato di Francesco Volpe (C.S. Portici), che con il tempo di 14’57”63 ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, confermandosi un talento del mezzofondo. Completano il podio Matteo Busilacchi (Nandi Ars Loreto, 15’09”63) e Giuseppe Francucci (CC Aniene, 15’23”78). Negli Juniores 2007, è stato Davide Grossi (G.A.M. Team Brescia) a imporsi con 15’18”64, precedendo Guglielmo Lombardo (Canottieri Napoli, 15’19”96) e Matteo Bianco (CSPetrpan, 15’24”81).

Nella categoria Ragazzi 2010, la finale è stata combattutissima fino all’ultimo tocco: la vittoria è andata a Filippo Aloisi (Buonconsiglio Nuoto) con 15’47”39, che ha battuto per un soffio Alex Bergamo (Gymnasium Pordenone, 15’47”90). Terzo gradino del podio per Pietro Mantese (Rari Nantes Venezia, 15’54”92). Tra i Ragazzi 2011, arriva il secondo oro per Andrea Castellani (ASD Dimensione Nuoto L’Aquila), che ha dominato la gara chiudendo in 16’17”67. Secondo posto per Riccardo Zanarotto (PadovaNuoto, 16’18”10), mentre il bronzo va ad Alessio Clara (Nuoto Chivasso, 16’26”48).