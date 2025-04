Novak Djokovic fiducioso: “Il torneo di Miami mi ha dato la gioia di stare in campo, il mio obiettivo è il Roland Garros”

Reduce dalla finale persa nel Masters1000 di Miami, Novak Djokovic esordirà sulla terra rossa di Montecarlo, dando così il via alla propria avventura sul mattone tritato. Le ambizioni del serbo sono quelle di essere al meglio della propria forma al Roland Garros e i tornei a precedere saranno interpretati come delle tappe di avvicinamento.

Tuttavia, come confermato da Nole in conferenza stampa, il rendimento a Miami ha dato fiducia: “Cerco di mantenere il mio equilibrio mentre vado avanti. Quando parlo di equilibrio, intendo trovare una giusta armonia tra vita professionale e privata, essere contento di quello che faccio e di come lo faccio, e trovare la motivazione per continuare, non solo nei tornei, ma anche nelle settimane di allenamento, giorno dopo giorno. Non c’è dubbio che sia diventato più difficile rispetto al passato, ma le prestazioni che ho messo in campo a Miami mi danno ispirazione per continuare. È fantastico giocare bene, vincere le partite. Ovviamente, quando si gioca meno bene e si inizia a perdere presto nei tornei, ti poni più domande, emergono dubbi. Dopo Miami, ho ritrovato la gioia di stare in campo e sento di avere ancora un buon livello di prestazione. Vedremo se riuscirò a portarlo avanti. Ovviamente la terra rossa è una superficie completamente diversa e non ho avuto molto tempo per abituarmi. Quindi le mie aspettative qui non sono molto alte in termini di risultati, è più una questione di giocare il maggior numero possibile di partite e cercare di raggiungere il picco verso la fine della stagione sulla terra battuta, soprattutto a Parigi“.

Ci sono stati problemi fisici però per l’ex n.1 del mondo: “Ho avuto dei problemi a causa di un’infezione all’occhio e di una lieve infezione virale con cui ho avuto a che fare la scorsa settimana, ma sembra che ora vada meglio. Non è ideale. L’infezione all’occhio è iniziata il giorno della semifinale a Miami e ho avuto difficoltà nella finale. Sta migliorando. Visiterò il medico, vedremo. Ma per il primo impegno qui dovrebbe andare bene”.

Djokovic ha risposto anche alla domanda sull’eventualità di festeggiare il titolo n.100 grazie a un successo in uno Slam: “Sento ancora di avere energia e di poter giocare ad alto livello, come ho dimostrato in Australia e Miami. Questo mi dà soddisfazione. So che alcune persone pensano che dovrei ritirarmi in un momento alto, ma si vedrà. Certo, vincere il centesimo titolo in uno Slam sarebbe fantastico, firmerei subito, ma è una grande sfida, bisogna essere umili e sperare per il meglio“.

A conclusione, una riflessione sulla questione sollevata in settimana relativamente alla distribuzione dei denari tra tornei e tennisti: “I giocatori sentono che, in termini di premi in denaro, i tornei del Grande Slam dovrebbe avvicinarsi in termini percentuali a quella che vedi nel Tour. Questo sarebbe l’ideale, ma non avverrà dall’oggi al domani. È un obiettivo a lungo termine. Speriamo che i Major ci ascoltino e vogliano coinvolgerci nelle decisioni, perché riguardano direttamente noi. Dobbiamo essere parte della conversazione e avere rappresentanti che ci tutelino“.