NBA in Europa: all’orizzonte la figura di Pau Gasol come CEO

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, circa la possibilità di creare una lega sotto il controllo della NBA in Europa, con le franchigie attuali del Vecchio Continente impegnate a capire gli sviluppi e le possibilità in vista dei prossimi anni, ora arrivano nuovi possibili scenari.

Secondo quanto riportato da Eurohoops infatti, l’NBA starebbe pensando a Pau Gasol come CEO dell’eventuale nuova competizione: un profilo di grande carisma e che avrebbe tutti i requisiti, almeno sulla carta, per legare i due mondi cestistici separati dall’Atlantico.

“Pau Gasol – ha affermato un portavoce della NBA – è una persona con legami molto forti sia con la NBA che con il basket europeo, oltre ad essere una delle figure più rispettate e popolari di questo sport a livello globale. I suoi risultati parlano da soli. Si è già affermato come leader e la prospettiva che assuma il ruolo di CEO della nuova lega gode dell’approvazione universale dei proprietari NBA”.

Il profilo di Gasol è di altissimo livello: membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), lo spagnolo ha militato per 18 anni come giocatore in NBA vincendo anche due volte l’anello con i Lakers di Kobe Bryant. E’ stato vicepresidente della NBPA (National Basketball Players Association) e ha avuto una roboante carriera anche con la nazionale spagnola, fatta di una vittoria mondiale (2006), di tre medaglie olimpiche (2008 e 2012 d’argento, 2016 di bronzo), oltre a tre affermazioni agli Europei (2009, 2011, 2015).