Basket, sfide ‘spagnole’ per Tortona e Reggio Emilia nei quarti di Champions

Scatta la fase ad eliminazione diretta per la Basketball Champions League 2024-2025, con le nostre portacolori Unahotels Reggio Emilia e Bertram Derthona Tortona che scendono in campo in trasferta per la gara-1 dei quarti di finale rispettivamente contro l’Unicaja Malaga e Tenerife: andiamo a presentare brevemente cosa attende le due squadre italiane in questo primo turno.

L’Unahotels Reggio Emilia vola a Malaga per affrontate mercoledì sera (palla a due alle ore 20:00 ora italiana) l’Unicaja campione in carica, in una sfida difficile ma non impossibile per gli emiliani. Gli spagnoli sono nettamente favoriti in quanto sono appunto i detentori del titolo, presentandosi al match odierno dopo un filotto di dodici vittorie ed un solo ko a partire dalla seconda fase a gironi. L’attacco dell’Unicaja è guidato dalla guardia americana Tyson Carter che viaggia a 13.2 punti di media, ben supportato da Kendrick Perry (11.2 punti a partita) e dall’altra guardia statunitense Kameron Taylor. La Reggiana proverà però a sovvertire il pronostico che la vede partire come underdog, con coach Priftis che si affiderà sicuramente alla produzione offensiva di Cassius Winston (15.1 punti di media) e di Jaylen Parford (12.9 punti a partita), con l’ex NBA Kenneth Faries che potrà sicuramente dare il suo contributo.

Anche la Bertram Derthona Tortona dovrà vedersela contro una squadra spagnola, con i piemontesi che affronteranno sempre mercoledì sera (alle 21:45 ora italiana) un’altra possibile vincitrice della competizione ovvero La Laguna Tenerife. Coach Walter De Raffaele è riuscito a portare il bagaglio di esperienza costruito nei tantissimi anni sulla panchina dell’Umana Reyer Venezia, con la Bertram che si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale battendo nei turni precedenti anche squadre blasonate del calibro di BAXI Manresa oppure di AEK Atene. Christian Vital e Tommy Kuhse proveranno a caricarsi la squadra sulle spalle anche in quest’occasione, con i due portacolori della Bertram che viaggiano rispettivamente a 15.6 e 11 punti di media. Ismael Kamagate è pronto a controllare i rimbalzi (5.0 a partita), con Kuhse che si dimostra un giocatore a tutto tondo (5.0 assist e 2.9 palle rubate). Dall’altra parte Tenerife si presenta al match di mercoledì sera per mettere un primo sigillo sulla strada delle semifinali, con la compagine dell’isola spagnola che può ancora contare sulle prestazioni di un autentico fuoriclasse del calibro di Marcelinho Huertas: ammirato anche in Italia con la Fortitudo Bologna, il ‘mago’ brasiliano classe 1983 sta attraversando un momento di grande forma con 15.6 punti di media e 6.5 assist. L’attacco di Tenerife può contare anche sulla guardia tiratrice David Kramer, con con Thomas Scrubb miglior rimbalzista (4.7).