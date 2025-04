NASCAR, la Cup Series ritorna in Texas a Fort Worth

Dopo l’avvincente sfida di domenica scorsa a Talladega, un nuovo week-end è alle porte per quanto riguarda la NASCAR Cup Series dal Texas Motor Speedway. Tutto è pronto per una nuova prova da non perdere nel catino di Fort Worth, l’unica in programma nella stagione come accaduto anche negli ultimi anni.

William Byron (2023), Tyler Reddick (2022), Kyle Larson (2021) e Kyle Busch (2020) sono protagonisti ancora presenti nella categoria a tempo pieno con almeno una vittoria in questa specifica competizione, nessuno potrà in ogni caso minimamente avvicinare il primato record di Jimmie Johnson (2007-2012-2013-2014-2015).

Il catino texano, rinnovato per differenziarsi dal Charlotte Motor Speedway o da altri percorsi simili come Las Vegas, Atlanta e Chicago, ha avuto diversi problemi negli ultimi anni, non è un caso se la NTT IndyCar Series ha deciso di togliere questo particolare impianto da 1 miglio e mezzo dal proprio calendario. Inizialmente la NASCAR aveva trasformato l’evento primaverile nell’All-Star Race, successivamente è arrivata la decisione approvare nel calendario una sola corsa tra le trentasei previste.

Sarà in ogni caso il secondo vero appuntamento del 2025 all’interno di un ovale da 1 miglio e mezzo. L’impianto di Fort Worth ha la particolarità nelle proprie quattro pieghe con curva 1-2 da 20 gradi e turn 3-4 da 24° di pendenza, le ultime citate hanno mantenuto il banking originale che l’intero catino aveva prima della riconfigurazione.