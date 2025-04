NASCAR, il Colosseo di Bristol si prepara per ospitare una nuova battaglia

Dopo la parentesi di Darlington, la NASCAR Cup Series torna a gareggiare su uno short-track all’interno dell’iconico Bristol Motor Speedway. Cresce l’attesa per la prima delle due tappe che tradizionalmente si terranno nella leggendaria struttura che sorge nello Stato del Tennessee.

Kyle Busch (2007, 2009, 2011, 2018, 2019), Brad Keselowski (2012, 2020), Denny Hamlin (2024) sono coloro che vantano almeno un successo in questo tracciato nell’evento primaverile all’interno del ‘Colosseo’ della NASCAR che negli anni è stato trasformato anche in un particolare ovale sterrato.

Attenzione speciale in ogni caso per Busch con la Chevrolet Camaro #8 RCR. Il due volte campione nativo di Las Vegas ha la chance di eguagliare il primato assoluto di Rusty Wallace che ha saputo festeggiare a Bristol nel 1986, 1989, 1991, 1993, 1999 e nel 2000.

L’edifico di proprietà di Speedway Motorsports è completamente in cemento come Dover o Nashville con una lunghezza complessiva di 0.533 miles (0.858 km) ed una pendenza progressiva da 25 a 28 gradi. L’interno del circuito tornerà quest’anno ad accogliere anche una manifestazione non legata al motorsport, ricordiamo infatti l’annuncio dell’incontro tra Atlanta Braves e Cincinnati Reds valido per la Major League Baseball che si disputerà il prossimo agosto.