Marc Marquez: “Vincere a Jerez è speciale, domani nel mio box ci sarà Carlos Alcaraz”

Marc Marquez domina la Sprint Race di Jerez de la Frontera (Spagna), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito andaluso l’asso spagnolo ha conquistato l’ottava delle nove gare disputate, facendo la solita differenza rispetto ai rivali. Alle sue spalle troviamo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) a 1.001 e Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 3.077.

Con questo risultato, Marc ha rafforzato la propria leadership in graduatoria (135), portando a 20 le lunghezze di margine su Alex e a 31 quelle su Pecco. Una dimostrazione di forza su una pista dal significato particolare per lui, ricordando l’incidente del 2020, che tanto ha condizionato una parte della propria carriera. Da notare che siamo a cinque Sprint consecutive.

“Non è stata una gara facile per le alte temperature, che hanno un po’ cambiato le carte in tavola. Ho sofferto un po’ alla fine, ma ho controllato. Non sono un grande amante della Sprint Race, ma alla fine ho sempre vinto quest’anno e non posso che essere contento. Competere davanti a questo pubblico è sicuramente un fattore“, il commento a caldo di Marquez.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha aggiunto: “Vivere il podio in curva 9-10 è stato qualcosa di straordinario. Ho deciso di attaccare subito Quartararo perché avevo più passo e l’avevo realizzato dopo essere stato dietro di lui. Ho preparato il sorpasso dalla curva 2 e poi ho sfruttato il motore della Ducati. Poi ho controllato il mio vantaggio. Domani sarà una gara comunque complicata e dovrò fare attenzione a Bagnaia, Quartararo e a mio fratello. Nel mio box ci sarà una sorpresa, ovvero la presenza di Carlos Alcaraz“.