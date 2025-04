MotoGP, Marc Marquez: “Molto contento per la pole, non me l’aspettavo. Mi sento bene anche con gomma usata”

Marc Marquez conferma la sua imbattibilità stagionale in qualifica e ottiene la pole position anche a Lusail per il Gran Premio del Qatar 2025, quarto capitolo dell’anno per il Mondiale MotoGP. Il 32enne spagnolo del team ufficiale Ducati, sfruttando il riferimento di Franco Morbidelli nell’ultimo giro della sessione, ha firmato il nuovo record del circuito in 1’50″499 precedendo il fratello Alex e la Yamaha di Fabio Quartararo.

“Sono molto contento, soprattutto perché questa pole non me l’aspettavo e non era il mio obiettivo. Questa è una delle piste in cui dovrei fare tanta fatica, ma per il momento mi sto trovando abbastanza bene anche se sto un po’ lottando con lo stile di guida, dovendo guidare in una maniera totalmente diversa rispetto al mio solito“, il commento a caldo dell’otto volte iridato.

Sulle prospettive in vista della Sprint e del Gran Premio: “Devo ancora lavorare. Nelle qualifiche alla fine provi a dare il massimo e vedi come va, mentre in FP2 mi sono sentito molto bene e ho avuto ottime sensazioni anche con gomma usata, che è la cosa più importante. Se ho fregato mio fratello con il gioco delle scie? Ancora una volta primo e secondo, ma qui sarà più difficile tenerlo dietro sia nella Sprint che in gara. Vedremo“.

Il fenomeno di Cervera, reduce dalla caduta di Austin dopo cinque successi di seguito tra gare corte e lunghe in avvio di stagione, ha a disposizione una grande chance per guadagnare punti importanti in campionato sul rivale Francesco Bagnaia, caduto oggi in qualifica e costretto a rimontare dalla quarta fila in griglia.