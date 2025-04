Griglia di partenza MotoGP, GP Qatar 2025: Marc Marquez in pole, Bagnaia caduto, sorpresa Quartararo

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP del Qatar 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Qatar, firmando uno spettacolare giro conclusivo con cui è riuscito a lasciarsi alle spalle il fratello Alex Marquez. L’alfiere della Ducati ufficiale scatterà al palo per la 70ma volta in carriera e si è così riscattato dopo la caduta di Austin, precedendo il leader del Mondiale con la sua Ducati del Team Gresini.

Sorprendente terzo posto per Fabio Quartararo, che è tornato a battere un colpo con la Yamaha. Ad aprire la seconda fila saranno le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, seguite dalla KTM di Maverick Vinales. Più indietro Johann Zarco (settimo), Fermin Aldeguer (Ducati) e Alex Rins (Yamaha).

Francesco Bagnaia è caduta alla quarta curva, dopo che aveva acceso un casco rosso nel primo intermedio e sembrava avere tutte le carte in regola per conquistare un piazzamento di prestigio. Il centauro della Ducati ufficiale, reduce dalla bella vittoria di Austin con cui aveva interrotto il dominio di Marc Marquez, sarà costretto a recuperare dall’undicesima posizione.

Jorge Martin ha fatto il proprio ritorno dopo l’infortunio rimediato durante i Test e dopo aver saltato i primi tre appuntamenti stagionali. Il Campione del Mondo non è riuscito a superare il Q1 in sella alla Aprilia e scatterà dalla quattordicesima piazzola, appena alle spalle del compagno di scuderia Marco Bezzecchi e davanti alla Honda di Luca Marini.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP del Qatar 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Lusail. L’appuntamento è per le ore 19.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Fabio Di Giannantonio Ducati)

6. Maverick Vinales (KTM)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Fermin Aldeguer (Ducati)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Ai Ogura (Aprilia)

11. Francesco Bagnaia (Ducati)

12. Pedro Acosta (KTM)

13. Marco Bezzecchi (Aprilia)

14. Jorge Martin (Aprilia)

15. Luca Marini (Honda)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Brad Binder (KTM)

19. Augusto Fernandez (Yamaha)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Joan Mir (Honda)

22. Somkiat Chantra (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2025

Q2:

Q1:

1 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.104 7 7 352.9

2 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’51.512 5 6 0.408 0.408 343.9

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’51.553 6 7 0.449 0.041 355.2

4 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.655 3 7 0.551 0.102 350.6

5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.728 7 7 0.624 0.073 348.3

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’51.735 6 7 0.631 0.007 348.3

7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.822 6 7 0.718 0.087 348.3

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.947 5 6 0.843 0.125 354.0

9 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’51.975 7 7 0.871 0.028 347.2

10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’52.178 7 7 1.074 0.203 350.6

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’52.205 7 7 1.101 0.027 350.6

12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’53.244 3 7 2.140 1.039 345.0