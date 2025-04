MotoGP, Marc Marquez in pole position anche a Lusail. Bagnaia cade e dovrà rimontare

Marc Marquez piazza la zampata all’ultimo tentativo utile e conquista una preziosa pole position per il Gran Premio del Qatar 2025, quarto appuntamento della stagione per il Mondiale MotoGP. A Lusail il fuoriclasse di Cervera ha raggiunto quota 70 pole in top class (98 complessive nel Motomondiale) e partirà davanti a tutti per la quarta volta di seguito in questo avvio di 2025.

L’otto volte campione iridato, sfruttando il riferimento ed un pizzico di scia di Franco Morbidelli nel time-attack conclusivo, ha stabilito il nuovo record della pista in 1’50″499 precedendo nuovamente suo fratello Alex, ottimo 2° con la Ducati GP24 del team Gresini a 101 millesimi dalla vetta. Alle spalle del leader della generale si è inserito a sorpresa il francese Fabio Quartararo, che completa la prima fila in griglia portando la sua Yamaha al terzo posto con un gap di 260 millesimi da Marc.

Sessione solida e buon risultato per i ducatisti azzurri del team VR46, con Morbidelli 4° e Fabio Di Giannantonio 5° a 311 e 430 millesimi dalla testa subito davanti alla KTM di Maverick Viñales. Qualifica da incubo per Francesco Bagnaia, affossato da una caduta all’inizio del secondo run in Q2 che lo costringerà a rimontare dalla quarta fila (11° posto) sia nella Sprint che nella gara lunga della domenica.

Fuori in Q1 gli altri italiani con Marco Bezzecchi 13° con l’Aprilia (a 41 millesimi dal Q2 e subito davanti ad un convalescente Jorge Martin), Luca Marini 15° con la Honda ed Enea Bastianini 20° con la KTM.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’50.499 7 7 355.2

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’50.600 6 7 0.101 0.101 351.7

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’50.759 6 7 0.260 0.159 346.1

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’50.810 7 7 0.311 0.051 352.9

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’50.929 5 7 0.430 0.119 356.4

6 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’51.059 7 7 0.560 0.130 352.9

7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’51.113 6 7 0.614 0.054 352.9

8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’51.121 6 7 0.622 0.008 349.5

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’51.174 6 7 0.675 0.053 346.1

10 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q2 1’51.340 6 7 0.841 0.166 348.3

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’51.580 2 4 1.081 0.240 354.0

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’51.680 3 7 1.181 0.100 356.4

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q1 1’51.553 6 7 (*) 0.449 355.2

14 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing Q1 1’51.655 3 7 (*) 0.551 0.102 350.6

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’51.728 7 7 (*) 0.624 0.073 348.3

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’51.735 6 7 (*) 0.631 0.007 348.3

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q1 1’51.822 6 7 (*) 0.718 0.087 348.3

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’51.947 5 6 (*) 0.843 0.125 354.0

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’51.975 7 7 (*) 0.871 0.028 347.2

20 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’52.178 7 7 (*) 1.074 0.203 350.6

21 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’52.205 7 7 (*) 1.101 0.027 350.6

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’53.244 3 7 (*) 2.140 1.039 345.0