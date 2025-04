MotoGP, Marc Marquez: “Buona sensazione, Alex mi ha attaccato ma sapevo di essere più veloce”

Marc Marquez completa un sabato perfetto e si impone partendo dalla pole position nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto atto stagionale del Mondiale MotoGP. Prosegue dunque il percorso netto nelle mini-gare del sabato per il catalano del team ufficiale Ducati, che senza la caduta di Austin sarebbe a punteggio pieno nella classifica generale del campionato.

L’otto volte campione iridato, dopo aver firmato il record della pista a Lusail in qualifica, ha messo in mostra un passo davvero notevole gestendo agevolmente la situazione e conservando di fatto la prima posizione fino alla bandiera a scacchi davanti al fratello Alex, che ha provato un solo sorpasso su Marc andando però lungo in curva 1 e non riuscendo successivamente a restare in scia fino agli ultimi giri.

“Abbiamo una buona sensazione, non mi aspettavo di andare così bene in questo weekend. C’è costanza, ho controllato e vediamo domani che cosa possiamo migliorare. La sensazione è buona, Alex mi ha attaccato ma sapevo di avere un ritmo migliore. Domani la gestiremo in un’altra maniera“, il commento a caldo di MM93 dopo il successo nella Sprint.

Grazie a questo risultato Marc Marquez torna leader della generale, superando Alex per 2 punti e allungando soprattutto a +21 sul rivale italiano Francesco Bagnaia (oggi solo 8°).