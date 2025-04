MotoGP, Fabio Quartararo: “Contento di essere tornato in prima fila, dobbiamo migliorare in gara”

Sul circuito di Lusail cala il sipario sulle qualifiche della MotoGP. La pole position è stata ottenuta da Marc Marquez con il crono di 1.50.499. È la 70esima volta che lo spagnolo partirà davanti a tutti in una gara della massima categoria. Il suo compagno di squadra in Ducati, Francesco Bagnaia, è stato vittima di una caduta e partirà in undicesima posizione.

Secondo posto in griglia per Alex Marquez che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, conferma un particolare feeling con la seconda posizione. Il leader della classifica piloti proverà per la prima volta a superare in gara il fratello Marc. Sorpresa di questo sabato è un ritrovato Fabio Quartararo che conquista una fantastica prima fila con la terza posizione delle qualifiche.

Il francese, in sella alla sua Yamaha, ha fatto segnare il crono di 1.50.759 ed ha conquistato un risultato che mancava dal 2022 (prima fila ad Assen). Nel post qualifica, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Era da troppo tempo che non raggiungevo la prima fila, sono veramente contento anche perché sono riuscito a fare il mio giro da solo. Mi sono sentito molto bene, abbiamo fatto un grande lavoro”.

“Sul passo gara facciamo ancora fatica ma sono molto felice di essere tornato in prima fila. Possiamo disputare una buona gara, abbiamo ancora delle difficoltà ma dobbiamo essere tranquilli e sperare di fare un buon lavoro”, ha poi chiosato il pilota transalpino. Vedremo se riuscirà a confermare il podio nella Sprint Race in programma oggi alle ore 19.