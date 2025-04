MotoGP, Davide Brivio: “Ad Austin regolamento non applicato. Ogura penalizzato, avevamo una grande chance”

Il Mondiale di MotoGP fa tappa questo fine settimana in Qatar per il suo quarto appuntamento stagionale. L’attesa è tutta per un possibile duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, senza dimenticare Alex Marquez, attuale leader della classifica. C’è chi come Davide Brivio, però, che è tornato sull’ultimo GP disputato, quello delle Americhe ad Austin, e su tutto il caos che si è venuto a creare a pochi minuti dalla partenza.

La partenza della gara della MotoGP era stata infatti ritardata di sedici minuti, perchè quasi due terzi dei piloti ha deciso improvvisamente di cambiare le gomme, passando da quelle di bagnato (decisione iniziale) a quelle per l’asciutto. Il primo a scatenare la bagarre è stato proprio Marc Marquez, che era in pole position, che all’improvviso è scappato verso il proprio team per cambiare moto.

Su questa vicenda è tornato proprio Davide Brivio: “Mi sono arrabbiato perché il regolamento non è stato applicato correttamente. Hanno commesso degli errori sia nelle procedure del warm up lap che nello start delayed, e ci hanno chiesto scusa”.

Ancora il Team Principal di Trackhouse: “Avevamo scelto le slick per Ogura, una mossa rischiosa, ma eravamo solo in tre con quelle gomme e potevamo fare un bel risultato. Abbiamo perso una grande chance”