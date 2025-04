Montezemolo amarissimo: “Vedo una Ferrari senz’anima”

Oggi si disputano le qualifiche del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di F1. C’è grande attesa in casa Ferrari per vedere se gli aggiornamenti portati possono cambiare le sorti della Rossa dopo un inizio di stagione veramente difficile. La Ferrari avrà anche un tifoso speciale in più in questo fine settimana, visto che in circuito sarà presente Luca Cordero di Montezemolo, invitato dalla famiglia reale come ospite d’onore al Gran Premio.

Proprio sotto la gestione di Montezemolo è arrivato l’ultimo titolo per la Ferrari con Kimi Raikkonen nel 2007. Dopo oltre dieci anni l’imprenditore italiano torna a vedere un GP dal vivo e, in un’intervista al TG1, ha parlato proprio di questo suo ritorno nel paddock: “Tornare è un’emozione perchè dieci anni sono tanti, poi perchè spero di portare fortuna alla Ferrari che ne ha tanto bisogno”.

Un amore per la Ferrari infinito quello di Montezemolo: “Come mi sento da tifoso? Triste perchè vedo una squadra senza un’anima. Ferrari è passione, è lavorare giorno e notte, è non arrendersi mai. Sono anche un po’ arrabbiato perchè speravo almeno quest’anno di vedere fin dall’inizio una macchina veramente competitiva”.

Sull’approdo in Ferrari di Lewis Hamilton: “Un grandissimo, ha fatto parte della storia della F1. Sa che ha l’ultima occasione, è venuto alla Ferrari per vincere. Adattarsi a un nuovo modo di lavorare è difficile”.

In chiusura ancora tutta la passione e il tifo verso la Rossa di Luca Cordero di Montezemolo, che come un vero tifoso soffre per la Ferrari: “Se la Ferrari avesse risolto i problemi di assetto e competitività sarei più ottimista. Oggi, dopo le prime tre gare, lo sono meno”