Max Verstappen in pole davanti alle McLaren nel GP del Giappone: quando il pilota batte la macchina

Max Verstappen realizza una grande impresa e fa il colpaccio a Suzuka, battendo entrambe le McLaren ed ottenendo una clamorosa pole position per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 41ma partenza al palo della carriera per il fenomeno olandese della Red Bull, che non si imponeva in qualifica dallo scorso 29 giugno in Austria.

Il quattro volte iridato ha beffato per 12 millesimi Lando Norris e per 44 Oscar Piastri, entrambi incapaci di massimizzare il potenziale di una McLaren tecnicamente superiore alla concorrenza. Seconda fila completata dalla Ferrari di Charles Leclerc, che ha preceduto le Mercedes di George Russell e del rookie italiano Kimi Antonelli (6°, miglior qualifica in F1), mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton dovrà rimontare dall’ottava piazza. Eliminato in Q2 Yuki Tsunoda, al debutto in Red Bull.

In Q1 McLaren si conferma estremamente competitiva e firma subito il miglior tempo con Piastri in 1’27″687 davanti a Russell e Norris, poi le due Ferrari e Verstappen a meno di tre decimi. Si salvano usando un secondo set di gomme soft nuove Tsunoda e Antonelli, mentre vengono eliminate le Sauber di Hulkenberg e Bortoleto, la Haas di Ocon, l’Alpine di Doohan e l’Aston Martin di Stroll.

In Q2 il team papaya continua a fare la differenza, ma questa volta è Norris a dettare il passo in 1’27″146 rifilando due decimi e mezzo a Russell e oltre tre decimi a Verstappen e Piastri, mentre a seguire troviamo le Ferrari. Supera il taglio Antonelli, 7° con la Mercedes, mentre restano esclusi dalla top ten l’Alpine di Gasly, la Williams di Sainz, l’Aston Martin di Alonso, la Racing Bulls di Lawson e la Red Bull del padrone di casa nipponico Tsunoda (solo 15°).

In Q3 Piastri si prende la pole provvisoria dopo il primo tentativo in 1’27″052 davanti a Verstappen, Leclerc, Russell e Norris, che ha pasticciato soprattutto nel T1 pagando quasi mezzo secondo dal compagno di squadra. Si decide tutto nell’ultimo time-attack: Norris si riscatta e va davanti a Piastri, ma Verstappen si inventa una magia e rovina la festa McLaren conquistando la pole position in 1’26″983, per una manciata di millesimi. Quarto Leclerc a tre decimi, poi le Mercedes di Russell ed Antonelli, davanti alla Racing Bulls di Hadjar ed alla Ferrari di Hamilton.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE 2025 F1

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:26.983

2 Lando Norris (McLaren) +0.012

3 Oscar Piastri (McLaren) +0.044

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.316

5 George Russell (Mercedes) +0.335

6 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.572

7 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.586

8 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.627

9 Alexander Albon (Williams) +0.632

10 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.884

11 Pierre Gasly (Alpine)

12 Carlos Sainz (Williams)

13 Fernando Alonso (Aston Martin)

14 Liam Lawson (Racing Bulls)

15 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

16 Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

18 Esteban Ocon (Haas F1 Team)

19 Jack Doohan (Alpine)

20 Lance Stroll (Aston Martin)