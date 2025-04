Masters Augusta golf 2025: programma, orari, tv, streaming

Chi conquisterà la Green Jacket? Chi, se qualcuno ci sarà, succederà a Scottie Scheffler? Quali saranno le grandi storie dall’Augusta National? Queste e altre domande avranno risposte precise molto presto, nella settimana del primo Major dell’anno, iconico perché mai si sposta da queste storiche 18 buche.

Anche quest’anno si rinnovano un po’ tutti i riti di un torneo che è rimasto unico nel suo genere: se gli altri tre Major ruotano i luoghi di svolgimento, qui si resta sempre in Georgia, dove ogni buca ha un nome floreale e dove ne sono accadute di tutti i colori. Il vero evento inizia al martedì, con la cena del campione in carica con menu da lui appositamente scelto, ma i giochi totali cominciano al giovedì, come di consueto. C’è soltanto al venerdì il pericolo di qualche goccia di pioggia, ma per il resto il meteo non dovrebbe colpire.

Il Masters 2025 comincerà nella giornata di giovedì e terminerà domenica. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport sia in tv che in streaming (con SkyGo e Now): tutto il torneo andrà in onda su Sky Sport Golf (206).

CALENDARIO MASTERS 2025

Mercoledì 9 aprile

Ore 18:00 Par 3 Contest – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 20:00

Giovedì 10 aprile

Ore 14:00 Primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 15:30

Venerdì 11 aprile

Ore 14:00 Secondo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 15:30

Sabato 12 aprile

Ore 16:00 Terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00

Domenica 13 aprile

Ore 16:00 Quarto giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00

PROGRAMMA MASTERS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: Sky Go, Now