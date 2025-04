Massimo Stano record europeo: “Non me l’aspettavo, 35 km agli Europei”. Fortunato: “Ho pensato di vincere”

Massimo Stano si è scatenato sulla pista di Prato e ha firmato il nuovo record europeo dei 10.000 metri, imponendosi in una prova dei Campionati Societari con il tempo di 37:33.03. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha abbassato di venti secondi il precedente primato siglato dallo spagnolo Francisco Javier Fernandez (37:53.09 nel 2008) e ha demolito il primato italiano di Ivano Brugnetti (37:58.6 nel 2005).

Alle sue spalle si è piazzato un pimpante Francesco Fortunato (37:34.90), secondo di sempre a livello continentale e quarto al mondo all-time proprio dietro al corregionale, dopo aver siglato il record del mondo dei 5.000 metri di marcia indoor un paio di mesi fa agli Assoluti di Ancona. I nostri portacolori si sono esaltati in terra toscana, lanciando la volata verso gli Europei a squadre in programma il 18 maggio a Podebrady (Cechia).

Massimo Stano ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Tutto mi aspettavo, tranne che di andare così forte. Mi trovo in piena fase di carico, che proseguirà anche nella prossima settimana, in vista degli Europei a squadre e ho scelto di fare la 35 km a Podebrady, in base alla programmazione con il coach Patrick Parcesepe e anche alle possibilità di squadra. Ho affrontato la gara in libertà, probabilmente questo mi ha aiutato“.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha proseguito: “Le condizioni erano ideali, con una leggera pioggia che non dava fastidio e senza vento. Poi c’è stato lo stimolo del duello con Fortunato, anche gli spettatori si sono divertiti e credo che alla fine la vittoria più bella di oggi sia proprio la risposta del pubblico. È chiaro che questa distanza non ha lo stesso valore di quelle più lunghe, ma è il segnale che sto lavorando bene”.

Francesco Fortunato gli fa eco: “Una sfida avvincente in cui ho anche pensato di poter conquistare il successo. C’è un pizzico di rammarico, Massimo è un grande campione, ma la prestazione è di altissimo livello. Tre gare quest’anno e tre record personali, vuol dire che sto crescendo e spero di continuare a farlo nella 20 km degli Europei a squadre, dove ho vinto due anni fa”.