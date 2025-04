Massimo Stano straripante! Record europeo dei 10.000, duello fiammante con Fortunato

Massimo Stano si è scatenato sui 10.000 metri di marcia a Prato, nell’ambito di una prova valida per i campionati italiani societari del tacco e punta. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha strabiliato sulla pista toscana, vincendo con il superlativo crono di 37:33.03 e firmando così il nuovo record europeo della specialità. Il fuoriclasse pugliese ha abbassato di oltre venti secondi il preceduto primato, quel 37:53.09 che lo spagnolo Francisco Javier Fernandez aveva timbrato nel 2008.

Si tratta del terzo riscontro cronometrico di sempre sulla distanza, superiore soltanto a quanto fecero i giapponese Eiki Takahashi (37:25.21) e Koki Ikeda (37:25.90) il 14 novembre 2020 a Inzai. Massimo Stano ha duellato in maniera spettacolare con un pimpantissimo Francesco Fortunato, secondo con il tempo di 37:34.90 e diventato così il secondo europeo e il quarto al mondo della storia.

Massimo Stano ha ribadito di essere in ottima forma fisica dopo che qualche settimana fa aveva marciato in 1h18:28 nella venti chilometri di Taicang. Francesco Fortunato continua a migliorarsi dopo aver firmato il record del mondo dei 5000 metri indoor (17:55.65) e aver siglato il personale sui 20 km (1h18:49 in Cina). Entrambi gli azzurri sono in preparazione agli Europei a squadre, che si disputeranno il 18 maggio a Podebrady (Cechia) e che rappresenteranno una tappa di passaggio verso i Mondiali di Tokyo a settembre.