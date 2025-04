Nella puntata odierna, assieme a Mauro Sanchini, analizzeremo quanto accaduto nel GP del Qatar della MotoGP, con Marc Marquez che piazza l’ennesima doppietta della sua stagione e prova la fuga in classifica generale. Pecco Bagnaia cresce ma ormai è già spalle al muro per il titolo. Nella seconda parte della trasmissione focus sul GP del Bahrain di Formula Uno con Oscar Piastri che vince ancora e mette pressione al compagno di team Lando Norris per il titolo. Infine una analisi sulla Ferrari che continua a non brillare nonostante gli aggiornamenti sulla SF-25.