Maratona Milano 2025: risultati e classifica. Dominio africano, vincono Langat e Danise

La Maratona di Milano 2025 si è conclusa stamattina in piazza Duomo con la vittoria dell’esperto keniano Leonard Langat, che ha trionfato con il tempo di 2h08:38. Il 35enne africano, già capace di salire due volte sul podio alla RomaOstia e di imporsi a Vienna, ha piazzato l’attacco decisivo a due chilometri dalla fine staccando il connazionale Isaac Kipkemboi Too ed involandosi verso il successo in solitaria.

Too ha avuto il merito di stringere i denti, non mollando fino alla fine e restando in scia a Langat, arrivando secondo con il crono di 2h08:45 senza riuscire a colmare il gap. Tripletta del Kenya completata in terza piazza da Timothy Kosgei Kipchumba, uno dei grandi favoriti della vigilia, che ha perso contatto dai primi due nella seconda metà di gara chiudendo la prova in 2h09:11. Migliore degli italiani Roberto Patuzzo, 17° con 2h27:01.

Dominio africano anche nella competizione femminile, che ha visto il netto successo della 29enne etiope Shure Demise, già protagonista in alcune Major, calata oggi negli ultimi dieci chilometri e giunta all’arrivo dopo 2h23:21 con un vantaggio di due minuti sulla seconda classificata, la keniana Joan Jepkosgei Kiplino (2h25:32), mentre l’altra etiope Alemtsehay Mekuria Alamirew si è attestata in terza posizione con 2h27:23.