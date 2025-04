Dove vedere in tv la Maratona di Milano 2025: orario di partenza, programma, streaming

Domenica 6 aprile andrà in scena la 23ma edizione della Maratona di Milano, che si appresta a stabilire il nuovo record di partecipanti grazie all’iscrizione di oltre dieci mila podisti. Piazza Duomo sarà teatro della partenza e dell’arrivo di una 42,195 chilometri caratterizzata da un percorso ad anello che garantirà velocità e scorrevolezza tra le strade del capoluogo lombardo.

Martina Riva, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Milano, ha dichiarato: “La Wizz Air Milano Marathon rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi e internazionali della nostra città. Il record di iscritti, la partecipazione di oltre il 50% di runner stranieri e l’entusiasmo delle cittadine e dei cittadini che ogni anno affollano i Punti Tifo lungo il percorso confermano quanto questa manifestazione sia ormai parte integrante dell’identità sportiva di Milano“.

Nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events: “Abbiamo superato i 10 mila iscritti ed è per noi un record, ancora più importante dal momento che il 55 per cento di loro viene dall’estero. C’è un interesse forte per Milano e per la nostra maratona, che è la più veloce d’Italia“. Non sono ancora stati annunciati i top runner presenti, che proveranno a battere il record della manifestazione siglato dal keniano Reuben Kipyego nel 2021 con 2h03:55.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Milano 2025. L’evento comincerà domenica 6 aprile alle ore 8.30 del mattino e verrà trasmesso per intero in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.

CALENDARIO MARATONA MILANO 2025

Domenica 6 aprile

Ore 8.30 Maratona Milano, partenza – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARATONA MILANO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.