A che ora la Maratona di Milano 2025 oggi in tv: programma, percorso, streaming, favoriti

Oggi domenica 6 aprile andrà in scena la Maratona di Milano 2025. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade del capoluogo lombardo, che ospitano la 42,195 km più veloce alle nostre latitudini. Partenza alle ore 08.30 in Piazza Duomo, dove è anche collocato il traguardo: primi sedici chilometri nel centro cittadino (Cairoli, Conciliazione e Pagano) poi ci si sposterà verso Monte Stella, San Siro e il parco di Trenno per poi rientrare in zona centrale attraversando il parco del Portello ed entrando in corso Sempione, a seguire Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila.

Il keniano Raymond Choge, secondo lo scorso anno (2h07:36), è il favorito della vigilia ma se se la dovrà vedere con i connazionali Abraham Kiptoo (2h05:04) e Bethwel Yegon (2h06:14), senza dimenticarsi degli altri keniani Bygon Kiprono (2h07:22) e Timothy Kipchumba (2h08:22) e dell’etiope Fikre Bekele (2h06:16). Si profila una sfida etiope al femminile tra Haftamnesh Tesfay (2h20:13), Shure Demise (2h20:59), Rediet Daniel Molla (2h26:25) e Alemtsehay Mekuria (2h26:49).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Milano 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW.

CALENDARIO MARATONA MILANO 2025 OGGI

Domenica 6 aprile

Ore 08.30 Maratona Milano, partenza – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARATONA MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.