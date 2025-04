Maratona Milano 2025, keniani ed etiopi favoriti: record di partecipanti, percorso affascinante

La Maratona di Milano che si disputerà domenica 6 aprile lungo le strade del capoluogo lombardo si preannuncia da record, con la presenza di oltre 10.000 podisti di cui il 55% provenienti dall’estero (soprattutto da Francia e Gran Bretagna). Partenza e arrivo in piazza Duomo, i primi sedici chilometri interesseranno il centro cittadino (Cairoli, Conciliazione e Pagano) poi ci si sposterà verso Monte Stella, San Siro e il parco di Trenno. Dal 28mo chilometro si rientrerà in zona centrale attraversando il parco del Portello ed entrando in corso Sempione, per arrivare in zona Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila.

La 42,195 km più veloce d’Italia (il record della manifestazione appartiene al keniano Reuben Kipyego, capace di imporsi in 2h03:55 nel 2021) si preannuncia un affare per atleti africani. Sul fronte maschile il keniano Raymond Choge, secondo lo scorso anno (2h07:36), se la dovrà vedere con i connazionali Abraham Kiptoo (2h05:04 ad Amsterdam nel 2022) e Bethwel Yegon (2h06:14 nel 2021), senza dimenticarsi degli altri keniani Bygon Kiprono (2h07:22 ad Abu Dhabi a dicembre) e Timothy Kipchumba (2h08:22 vincendo a Padova lo scorso anno) e dell’etiope Fikre Bekele (2h06:16).

Tra le donne, invece, le favorite della vigilia sono le etiopi Haftamnesh Tesfay (2h20:13 in carriera) e Shure Demise (2h20:59), che dovranno guardarsi dalle connazionali Rediet Daniel Molla (2h26:25) e Alemtsehay Mekuria (2h26:49 nella maratona di Dubai a gennaio).