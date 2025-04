Atletica, Chituru Ali torna in gara: volata al Miramar Invitational, la prima da allievo di Smith

Chituru Ali figura nelle startlist del Miramar Invitational, meeting di atletica in programma sabato 5 aprile presso l’Ansin Sports Complex della località in Florida. Il secondo italiano più veloce di sempre sui 100 metri (9.96 lo scorso anno a Turku, meglio di lui soltanto Marcell Jacobs con il 9.80 valsogli l’apoteosi olimpica) non gareggia dal 25 agosto, quando si espresse in un alto 10.69 a Chorzow dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 (10.12 in batteria e 10.14 in semifinale).

Nel frattempo il comasco, che spegnerà 26 candeline nella giornata di domenica, ha lasciato la corte di coach Claudio Licciardello e si è trasferito negli States per allenarsi sotto lo sguardo del guru John Smith in Califonia. Il programma prevede un doppio turno sui 100 metri: batteria alle ore 17.30 italiane e finale alle ore 19.13, in una cornice spesso caratterizzata da troppo vento.

C’è grande attesa per vedere la condizione di forma dell’azzurro e per capire se ci sono stati dei progressi dal punto di vista tecnico. Si tratterà chiaramente soltanto di un antipasto con cui scaldare le gambe in vista dell’intensa estate che culminerà con i Mondiali di Tokyo a settembre, nella speranza di rivedere il velocista lombardo scendere nuovamente sotto i dieci secondi.

Tra gli avversari di riferimento vanno annotati i giamaicani Yohan Blake, Rohan Watson e Andrew Hudson, il dominicano Alexander Ogando, gli statunitensi Demek Kemp e JT Smith, il giapponese Yuki Koike.