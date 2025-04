Lotta, Europei 2025: eliminati tutti gli azzurri della greco-romana

Si chiudono con un giorno d’anticipo per l’Italia gli Europei senior 2025 di lotta, in corso a Bratislava, in Slovacchia: nella greco-romana escono di scena i quattro azzurri in gara, con Danila Sotnikov eliminato ai ripescaggi e Nikoloz Kakhelashvili, Luca Dariozzi e Tommaso Bosi che non sono riusciti a raggiungere le finali.

Nei -130 kg viene eliminato nell’unico turno di ripescaggio Danila Sotnikov, sconfitto ai punti per 6-3 dal magiaro Darius Attila Vitek. Sotnikov, che nel 2022 era stato medaglia d’argento continentale, non conferma il bronzo conquistato lo scorso anno.

Nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili supera nel turno di qualificazione il norvegese Felix Baldauf e negli ottavi piega l’ucraino Serhii Omelin, vincendo in entrambi i casi grazie alla priorità acquisita sul punteggio di 1-1. Ai quarti l’azzurro cade contro l’armeno Artur Aleksanyan, che si impone ai punti per 5-2. La corsa dell’armeno, però, si ferma al penultimo atto e per l’azzurro non c’è ripescaggio.

Nei -82 kg Luca Dariozzi regola nel turno di qualificazione il belga Ibrahim Tabaev, battuto ai punti per 2-0, ma negli ottavi di finale viene battuto dal bulgaro Svetoslav Nikolaev Nikolov, che lo supera ai punti per 4-0. I quarti di finale sono però fatali al bulgaro, e così Dariozzi viene definitivamente eliminato.

Nei -60 kg Tommaso Bosi viene battuto in 2’43” dal bulgaro Nedyalko Petrov Petrov, che nel turno di qualificazione si impone per schienamento (lo stop sarebbe ugualmente giunto per superiorità tecnica, dato lo score di 8-0 al momento della sospensione). I quarti vedono la sconfitta del bulgaro e l’eliminazione dell’azzurro.