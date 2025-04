Lotta, Enrica Rinaldi in finale per il bronzo agli Europei. Aurora Russo ai ripescaggi

Una finale per il bronzo raggiunta ed un’atleta ai ripescaggi: è questo il bilancio dell’Italia nella terza giornata degli Europei senior 2025 di lotta, in corso a Bratislava, in Slovacchia: l’esordio della femminile comporta la certezza dell’approdo di Enrica Rinaldi alla sfida per il gradino più basso del podio, appuntamento che proverà a raggiungere anche Aurora Russo.

Nei -76 kg Enrica Rinaldi nel turno di qualificazione ottiene un’importante vittoria contro la bulgara Vanesa Stoyanova Georgieva, sconfitta ai punti per 4-0, poi ai quarti cede il passo alla testa di serie numero 1, la turca Yasemin Adar Yigit, che si impone per schienamento dopo appena 35″ con lo score già sul 4-0. L’anatolica, però, approda in finale e per l’azzurra si spalancano direttamente le porte della finale per il bronzo, nella quale domani Rinaldi se la vedrà con l’austriaca Martina Kuenz, battuta ai punti per 2-1 dalla turca in semifinale.

Nei -59 kg Aurora Russo nel turno di qualificazione viene sconfitta ai punti per 2-1, al termine di un match deciso dalle tre passività comminate, dalla turca Bediha Gun. L’anatolica raggiunge l’ultimo atto e per l’azzurra scatta il ripescaggio, nel quale domani se la vedrà con la moldava Mariana Cherdivara, testa di serie numero 3: la vincente avrà accesso alla finale per il bronzo, dove ad attenderla ci sarà la numero 2 del seeding, l’azera Alyona Kolesnik.