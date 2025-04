Lotta, Danila Sotnikov ai ripescaggi nei -130 kg della greco-romana agli Europei

Si alza il sipario sulla greco-romana agli Europei senior 2025 di lotta, in corso a Bratislava, in Slovacchia: nella quinta giornata della manifestazione l’unico azzurro impegnato, Danila Sotnikov, iscritto nella categoria di peso olimpica dei -130 kg, accede ai ripescaggi per il bronzo dopo essere uscito di scena nei quarti di finale.

Nei -130 kg l’azzurro Danila Sotnikov inizia il proprio cammino dal turno di qualificazione, nel quale supera ai punti, con un netto 5-1, il finlandese Konsta Johannes Maeenpaeae, numero 4 del seeding. Nei quarti di finale, però, l’azzurro viene eliminato dall’atleta individuale neutrale Sergei Semenov, vittorioso ai punti per 4-0.

Il lottatore di passaporto russo a seguire si impone anche in semifinale, e per Sotnikov scatta il ripescaggio: domani affronterà il magiaro Darius Attila Vitek, ed il vincitore di questa sfida affronterà nella finale per la medaglia di bronzo l’altro atleta individuale neutrale, di passaporto bielorusso, Dzmitry Zarubski.

Nell’ultima giornata riservata alle eliminatorie della greco-romana, inoltre, saliranno sulle materassine slovacche altri tre azzurri: saranno in gara Tommaso Bosi (-60 kg), Luca Dariozzi (-82 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg), in cerca di un pass per le finali di domenica.