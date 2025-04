LIVE Moto3, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Guido Pini per stupire

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Spagna della Moto3. Il quinto appuntamento del Mondiale andrà in scena sul circuito di Jerez, con partenza prevista alle ore 11.00. Gara importante per capire meglio chi potrebbe vincere il titolo 2025, succedendo nell’albo d’oro ad David Alonso.

La pole position è stata ieri ottenuta da Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che sembra essere il principale favorito per la gara di casa. Dietro l’iberico troviamo il suo connazionale Joel Kelso (LEVELUP-MTA), quinto nel 2024. Conclude la prima fila tutta spagnola David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che perse nel 2024 il fotofinish con Colin Veijer.

Arriviamo al Gran Premio di Spagna con una situazione molto bilanciata in cima alla classifica del Mondiale. Angel Piqueras (MT Helmets MSI) è momentaneamente in testa con 67 punti conquistati ma Josè Antonio Rueda insegue con un solo punto in meno. In chiave italia, le speranza per la gara sono affidate al rookie Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che scatterà in 12esima posizione.

Subito dietro troviamo Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) che cercherà la rimonta dalla 13esima casella. Gli altri azzurri partiranno dalle retrovie. La gara della classe più leggera scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio, per non perdere neanche un secondo dello spettacolo del Motomondiale. Buon divertimento!