LIVE Darderi-Shelton, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: scoglio complesso verso la semifinale

Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale attesissima tra Luciano Darderi e Ben Shelton, si gioca per giungere al penultimo atto dell’ATP 500 di Monaco di Baviera (GER)

Azzurro che ha ritrovato classifica e solidità con l’arrivo della sua superficie preferita, la terra battuta. Il titolo conquistato in quel di Marrakech ha dato all’italo-argentino nuovamente un posto stabile nella top 50, oltre a permettergli di guardare al proseguo della stagione con molta fiducia: visto che adesso arrivano i suoi tornei preferiti.

Quest’oggi c’è un tennista che può tranquillamente essere considerato l’opposto di Darderi. Il top 15 virtuale Ben Shelton fa della potenza esplosiva ma anche della sregolatezza le costanti del suo gioco. In questo torneo si è salvato a un passo dal baratro al primo turno contro il redivivo croato Borna Gojo, a cui ha annullato due match point. Poi ha disposto a piacimento del Lucky Loser Van de Zandschulp.

Con una vittoria oggi Darderi supererebbe ben due connazionali, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, questa settimana o fermi o già eliminati, e si isserebbe dunque in 42esima posizione virtuale in classifica mondiale. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra DIRETTA LIVE, ricordandovi che il match tra Darderi e Shelton partirà come 2° dalle 11 dopo Cerundolo-Goffin. Vi aspettiamo!