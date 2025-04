Attraverso le Fiandre 2025: la startlist e chi parteciperà. Mads Pedersen a caccia di un altro successo

Ultimo antipasto prima della Ronde di domenica. Domani in scena da Roeselare a Waregem l’edizione numero 79 della Attraverso le Fiandre, nota anche come Dwars door Vlaanderen. Non mancano al via le stelle: occhi puntati soprattutto su Mads Pedersen già dominatore della Gand-Wevelgem che va a caccia di un’altra vittoria prima di lanciarsi verso il Fiandre dove proverà a giocare il ruolo dell’antagonista. Occhio anche ad un Wout van Aert che sta provando a trovare la condizione migliore. In casa Italia presenti Jonathan Milan ed Alberto Bettiol.

Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST ATTRAVERSO LE FIANDRE 2025

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

1 JORGENSON Matteo

2 VAN AERT Wout

3 BENOOT Tiesj

4 HAGENES Per Strand

5 AFFINI Edoardo

6 VAN BAARLE Dylan

7 ZINGLE Axel

INTERMARCHÉ-WANTY

11 GIRMAY Biniam

12 MARIT Arne

13 BRAET Vito

14 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

15 PAGE Hugo

16 REX Laurenz

17 VAN DER HOORN Taco

LIDL-TREK

21 PEDERSEN Mads

22 MILAN Jonathan

23 STUYVEN Jasper

24 THEUNS Edward

25 SKUJINS Toms

26 KIRSCH Alex

27 DECLERCQ Tim

LOTTO

31 SEGAERT Alec

32 BERCKMOES Jenno

33 GRIGNARD Sébastien

34 GIDDINGS Joshua

35 DE SCHUYTENEER Steffen

36 LIVYNS Arjen

37 VAN MOER Brent

GROUPAMA – FDJ

41 KÜNG Stefan

42 ASKEY Lewis

43 BYSTRØM Sven Erik

44 JACOBS Johan

45 LE GAC Olivier

46 MADOUAS Valentin

47 RUSSO Clément

UAE TEAM EMIRATES XRG

51 WELLENS Tim

52 BARONCINI Filippo

53 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian

54 NARVAEZ PRADO Jhonatan

55 POLITT Nils

56 ALVES OLIVEIRA Rui Filipe

57 BJERG Mikkel Norsgaard

ALPECIN-DECEUNINCK

61 PHILIPSEN Jasper

62 DEL GROSSO Tibor

63 GAZE Samuel

64 BAYER Tobias

65 GROVES Kaden Alexander

66 MEURISSE Xandro

67 RICKAERT Jonas

XDS ASTANA

71 BETTIOL Alberto

72 FEDOROV Yevgeniy

73 ROMELE Alessandro

74 BALLERINI Davide

75 KANTER Max

76 TEUNISSEN Mike

77 TONEATTI Davide

UNO-X MOBILITY

81 KRISTOFF Alexander

82 JANSEN Amund Grøndahl

83 HOELGAARD Markus

84 RESELL Erik Nordsaeter

85 SKAARSETH Anders

86 TILLER Rasmus NOR

87 WÆRENSKJOLD Søren

EF EDUCATION-EASYPOST

91 POWLESS Neilson

92 ASGREEN Kasper

93 ALBANESE Vincenzo

94 DOULL Owain

95 HONORÉ Mikkel Frølich

96 MIHKELS Madis

97 VALGREN Michael

RED BULL-BORA-HANSGROHE

101 VAN POPPEL Danny

102 MULLEN Ryan William

103 MACIEJUK Filip

104 MEEUS Jordi

105 PITHIE Laurence

106 VAN DIJKE Mick

107 VAN DIJKE Tim

INEOS GRENADIERS

111 SHEFFIELD Magnus

112 FOSS Tobias Svendsen

113 TARLING Joshua Michael

114 JUNGELS Bob

115 TURNER Ben

116 WATSON Samuel

117 SWIFT Connor

ARKEA-B&B HOTELS

121 MOZZATO Luca

122 DEMARE Arnaud

123 CAPIOT Amaury

124 EPIS Giosuè

125 LOZOUET Léandre

126 SCOTSON Miles

127 THIERRY Pierre

COFIDIS

131 FRETIN Milan

132 COQUARD Bryan

133 DE GENDT Aime

134 MAISONOBE Sam

135 RENARD Alexis

136 ROBEET Ludovic

137 TOUZE Damien

SOUDAL QUICK-STEP

141 MERLIER Tim

142 LAMPAERT Yves

143 MAGNIER Paul

144 RACCAGNI NOVIERO Andrea

145 EENKHOORN Pascal

146 PEDERSEN Phillip Casper

147 VAN LERBERGHE Bert

MOVISTAR TEAM

151 GARCIA CORTINA Ivan

152 AULAR SANABRIA Orluis Alberto

153 CIMOLAI Davide

154 MORO Manlio

155 NORSGAARD Mathias Sunekær

156 MILESI Lorenzo

157 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

161 CHRISTEN Fabio

162 NIZZOLO Giacomo

163 GONZALEZ LOPEZ David

164 LIEPINS Emils

165 MALECKI Kamil

166 PARISINI Nicolò

167 STEIMLE Jannik

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

171 BISSEGGER Stefan

172 DE BONDT Dries

173 DE PESTEL Sander

174 DEWULF Stan

175 GAUTHERAT Pierre

176 GUDMESTAD Tord

177 NAESEN Oliver

TEAM JAYCO ALULA

181 WALSCHEID Maximilian Richard

182 DONALDSON Robert

183 GAMPER Patrick

184 KRIJNSEN Jelte

185 O’BRIEN Kelland

186 REINDERS Elmar

187 SÜTTERLIN Jasha

ISRAEL-PREMIER TECH

191 BLACKMORE Joseph Peter

192 BOIVIN Guillaume

193 LOUVEL Matis

194 RAISBERG Nadav

195 SHEEHAN Riley

196 STEWART Jake Thomas

197 VAN ASBROECK Tom

BAHRAIN VICTORIOUS

201 MOHORIC Matej

202 WRIGHT Alfred Brockwell

203 ERMAKOV Roman

204 BRUTTOMESSO Alberto

205 PASQUALON Andrea

206 VAN MECHELEN Vlad

207 STANNARD Robert

TEAM PICNIC POSTNL

211 DEGENKOLB John

212 EDMONDSON Alexander

213 EEKHOFF Nils

214 FLYNN Sean

215 LEIJNSE Enzo

216 NABERMAN Tim

217 VAN DEN BERG Julius

WAGNER BAZIN WB

221 DE MEESTER Luca

222 DESAL Ceriel

223 LAMBRECHT Michiel

224 REYNDERS Jens

225 VAN ROOY Kenneth

226 VERMOOTE Jelle

227 VLIEGEN Loïc

TEAM FLANDERS-BALOISE

231 CRABBE Tom

232 VERCOUILLIE Victor

233 DEMAN Brem

234 DENS Tuur

235 GERITS Vince

236 VAN HEMELEN Vincent

237 VANDEVELDE Yentl

TUDOR PRO CYCLING TEAM

241 PLUIMERS Rick

242 FROIDEVAUX Robin

243 KELEMEN Petr

244 KLUCKERS Arthur

245 KRIEGER Alexander

246 MAYRHOFER Marius

247 ZIJLAARD Maikel