Attraverso le Fiandre 2025: Mads Pedersen a caccia di una nuova vittoria verso la Ronde

Domani l’ultima classica pre Ronde. Appuntamento con l’edizione numero 79 della Dwars door Vlaanderen, l’Attraverso le Fiandre. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e ambizioni degli italiani.

PERCORSO

Prima grande differenza rispetto all’edizione passata è l’eliminazione dello storico Kanarieberg con la discesa che lo precede, ritenuta dagli organizzatori molto pericolosa dopo la caduta dell’anno scorso. Il nuovo percorso dell’Attraverso le Fiandre 2025 partirà da Roeselare e terminerà dopo 184,1 chilometri a Waregem. Si dovranno affrontare sette tratti in pavé e dieci muri. La prima difficoltà sarà il muro di Volkegemberg posto a circa 68 chilometri dalla partenza. Da quel momento non ci saranno pause e si affronterà subito anche il primo tratto in pavé (Holleweg). I muri di Berg Ten Houte e di Knokteberg si ripeteranno due volte nel percorso prima dell’ultima salita di Nokere a circa 10 chilometri dall’arrivo.

FAVORITI

Mads Pedersen contro tutti. Mancano Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar e dunque il danese, già dominatore della Gand-Wevelgem, diventa l’uomo più atteso, a caccia di un altro successo di qualità in attesa della Ronde di domenica. A sfidarlo troveremo la coppia della Visma | Lease a Bike formata da Matteo Jorgenson (campione uscente) e Wout van Aert, Stefan Küng (Groupama – FDJ) e Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG).

ITALIANI

Presente Jonathan Milan che, l’anno scorso, nonostante il percorso duro, chiuse in top-10. A caccia della condizione migliore il Tricolore Alberto Bettiol. Sesto alla Gand-Wevelgem, vuole trovare un altro piazzamento di lusso Davide Ballerini.