Joao Fonseca snobba Jannik Sinner nella ‘costruzione’ del suo giocatore perfetto

Joao Fonseca sarà uno dei tennisti più attesi nel Masters1000 di Madrid che ha preso il via quest’oggi, per quanto riguarda il tabellone principale. L’anno passato, proprio in questa sede, il brasiliano era diventato il tennista più giovane della storia del torneo a vincere una partita. Quest’anno le ambizioni sono diverse e il classe 2006 sudamericano sarà tra le mine vaganti.

Ebbene, intervistato da Espn Brasil, Fonseca ha costruito il suo giocatore di tennis perfetto, prendendo in considerazioni tutti i possibili colpi e facendo corrispondere a ognuno di essi un tennista. Da ciò si è evidenziato che il giocatore verdeoro abbia ignorato Jannik Sinner.

L’attuale n.1 del mondo, infatti, non rientra nel novero degli “eletti” secondo il buon Joao. Al dritto, infatti, Fonseca ha fatto corrispondere Martin Del Potro, al rovescio Novak Djokovic, alla volée Roger Federer così come lo slice, mentre al servizio il pensiero è stato rivolto al francese Giovanni Mpetsi Perricard, mentre per movimenti e mentalità il nome è stato quello di Rafa Nadal.

Si tratta chiaramente solo di un “gioco” e, in questo contesto, spicca anche l’assenza di Carlos Alcaraz nelle voci considerate.