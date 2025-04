Italia-Polonia oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming

L’Italia dell’hockey ghiaccio si prepara per il terzo impegno nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe in Romania. Dopo le prime due uscite contro Giappone e Ucraina gli Azzurri sono già spalle al muro per non perdere il treno delle prime posizioni che garantiscono la promozione in Top Division.

La classifica del gruppo, infatti, vede la Polonia al comando con 6 punti (due vittorie su due), quindi al secondo posto a braccetto Italia e Gran Bretagna con 4 punti, mentre l’Ucraina è a 3. Ultime Romania a quota 1 e Giappone a 0, con la sensazione che siano già concentrate sull’evitare la retrocessione nel Gruppo B.

La partita contro la Polonia, quindi, potrebbe già essere decisiva. Vincere contro la compagine allenata da Kalaber potrebbe avvicinare e non poco l’Italia alla Top Division. Perdere, invece, renderebbe decisivo lo scontro con la Gran Bretagna che assomiglierebbe da vicino ad una finale per la promozione.

Come seguire l’evento in tv? Italia-Polonia sarà visibile su Raisport ed in streaming su RaiPlay. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PROGRAMMA MONDIALE PRIMA DIVISIONE HOCKEY GHIACCIO 2025

Mercoledì 30 aprile

Ore 15.00 Italia-Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport